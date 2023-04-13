Даниил Квят стал пилотом «Ламборгини». Он будет выступать в WEC и IMSA

Российский пилот Даниил Квят официально присоединился к «Ламборгини». Гонщик будет пилотировать прототип LMDh в высшем классе чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) и серии IMSA в следующем сезоне.

В 2023 году Даниил примет участие в тестах нового прототипа.

Квят стал последним новичком в списке заводских пилотов проекта LMDh, наряду с Мирко Бортолотти, Андреа Кальдарелли и Роменом Грожаном.

Даниил Квят выступал в Формуле-1 с 2014 по 2020 год, пропустив сезон-2018. Лучшим результатом российского гонщика стало второе место на Гран-при Венгрии 2015 года — тогда он выступал за «Ред Булл» в паре с австралийцем Даниэлем Риккардо. В том же сезоне Даниил занял лучшее для себя место по итогам сезона, став седьмым в личном зачёте.