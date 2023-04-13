Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Восьмикратный чемпион WRC Себастьен Ожье высказался по поводу смерти Крэйга Брина

Восьмикратный чемпион WRC Себастьен Ожье высказался по поводу смерти Крэйга Брина
Аудио-версия:
Комментарии

Восьмикратный чемпион WRC Себастьен Ожье выразил соболезнования в связи со смертью ирландского гонщика «Хёндэ» Крэйга Брина. Брин погиб в результате несчастного случая, произошедшего во время предварительных тестов перед Ралли Хорватии WRC.

«Не нахожу слов… Все любили Крэйга за его великолепный ирландский характер и энтузиазм, с которым он выступал в нашем спорте. Мои мысли с его семьёй и друзьями в это очень печальное время. Покойся с миром, Крэйг, мы будем скучать по тебе», — написал Ожье у себя в социальных сетях.

Брину было 33 года. На этапах чемпионата мира по ралли он выступал с 2009 года. В активе ирландского гонщика восемь подиумов, лучший результат — второе место. В сезоне-2022 Брин занял седьмое место в личном зачёте, что стало его лучшим достижением в карьере.

Материалы по теме
Гонщик погиб на тренировках перед Ралли Хорватии. Это первая за 17 лет смерть в WRC
Гонщик погиб на тренировках перед Ралли Хорватии. Это первая за 17 лет смерть в WRC
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023