Восьмикратный чемпион WRC Себастьен Ожье высказался по поводу смерти Крэйга Брина

Восьмикратный чемпион WRC Себастьен Ожье выразил соболезнования в связи со смертью ирландского гонщика «Хёндэ» Крэйга Брина. Брин погиб в результате несчастного случая, произошедшего во время предварительных тестов перед Ралли Хорватии WRC.

«Не нахожу слов… Все любили Крэйга за его великолепный ирландский характер и энтузиазм, с которым он выступал в нашем спорте. Мои мысли с его семьёй и друзьями в это очень печальное время. Покойся с миром, Крэйг, мы будем скучать по тебе», — написал Ожье у себя в социальных сетях.

Брину было 33 года. На этапах чемпионата мира по ралли он выступал с 2009 года. В активе ирландского гонщика восемь подиумов, лучший результат — второе место. В сезоне-2022 Брин занял седьмое место в личном зачёте, что стало его лучшим достижением в карьере.