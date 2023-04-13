Крэйгу Брину было 33 года. Он не успел победить на чемпионате мира, но ему пророчили титул.

Гонщик погиб на тренировках перед Ралли Хорватии. Это первая за 17 лет смерть в WRC

Во время тренировочных заездов перед Ралли Хорватии, этапом чемпионата мира по классическому ралли WRC, разбился ирландский пилот Крэйг Брин. Это первая за 17 лет трагедия на этапах WRC.

Подробности инцидента и история Крэйга — в материале «Чемпионата».

Авария

Новости о гибели Брина в результате аварии начали поступать около обеда по местному времени, однако поначалу не было понятно, действительно ли гонщик погиб. Сомнений не осталось после того, как факт смерти подтвердила полиция Крапинско-Загорска. Спустя некоторое время официальное сообщение появилось и на страницах Hyundai Motorsport — команды, за которую Брин выступал в этом году.

По данным издания DirtFish, ирландец соскользнул с трассы тестового спецучастка в районе населённого пункта Старый Голубовец и передней левой частью автомобиля (со стороны пилота) врезался в деревянный столб. Пилот скончался на месте — его смерть зафиксирована в 12:40 по местному времени. Штурман Брина — ирландец Джеймс Фултон — не пострадал.

«Hyundai Motorsport с прискорбием подтверждает, что пилот Крэйг Брин погиб сегодня на тестах перед Ралли Хорватии, — сказано в заявлении команды. — Мы приносим искренние соболезнования семье Крэйга, его друзьям и всем его поклонникам. На данный момент дальнейших комментариев от Hyundai Motorsport не последует».

Формально смерть Брина не связана с чемпионатом мира: сам этап в Хорватии пройдёт с 20 по 23 марта. Так что в печальном списке WRC остаётся 19 спортсменов.

Первым 2 августа 1974 года стал финский штурман Сеппо Ямся. 19-м был немецкий штурман Йорг Баштук — на Ралли Каталуньи 2006 года он вышел из автомобиля, чтобы сменить пробитое колесо, и был сбит экипажем Барри Кларка. С того дня прошло более 17 лет.

Раллист во втором поколении

Крэйг родился в семье Рея Брина — чемпиона Ирландии по ралли, и во многом под его влиянием уже в девять лет стал гоняться в картинге. В 19 лет Брин-младший перешёл в ралли и за счёт успехов на состязаниях на Трофей Fiesta попал в команду M-Sport, которая много лет работает с автомобилями Ford. В том же 2009 году он впервые вышел на старт гонки чемпионата мира — за рулём Fiesta ST в Португалии и Финляндии, а вскоре перешёл на технику R2.

В 2011-м Брин стал чемпионом WRC Academy, а годом позже первенствовал в SWRC — младших категориях чемпионата мира. С 2013 по 2015 год Крэйг выступал за Peugeot в чемпионате Европы по ралли ERC, дважды по итогам сезона становился бронзовым призёром, а в 2015-м взял серебро, уступив лишь поляку Каетану Каетановичу. В том же году он выиграл ралли Кольцо Ирландии — очень престижную гонку, на которой ранее побеждал один из кумиров Крэйга Фрэнк Мейгер.

Экипаж Крэйга Брина на Ралли Испании 2012 года Фото: Massimo Bettiol/Getty Images

На фоне успехов в ERC Брин подписал контракт с Citroen, рассчитанный, правда, лишь на несколько этапов WRC. Однако уже в третьей своей гонке за рулём DS3 WRC ирландец завоевал третье место на Ралли Финляндии и в итоге завершил сезон-2016 на десятом месте мирового первенства. Уже в 2017-м Брин выступал за Citroen полный сезон, хотя и пропустил две гонки.

В конце 2018 года Брин покинул Citroen и согласился на контракт с Hyundai, подразумевавший только две гонки. Так продолжалось до 2020-го, в котором Крэйг финишировал вторым на Ралли Эстонии. В сезоне-2021 его программа расширилась до пяти этапов, на которых ирландец завоевал три подиума.

Крэйг Брин (второй слева) на подиуме Ралли Сардинии 2022 года Фото: Massimo Bettiol/Getty Images

Эта серия успехов позволила Брину вернуться в M-Sport, где он стал одним из лидеров команды, и на первом этапе сезона-2022 Крэйг стал третьим на Ралли Монте-Карло. Увы, в дальнейшем сезоне принёс лишь один подиум, и сразиться за чемпионство ирландец так и не смог. В то же время главным соперником взявшего титул Калле Рованпери на Toyota был Отт Тянак из Hyundai, и, несмотря на контракт с M-Sport, Брин в сезоне-2023 вернулся в южно-корейскую команду.

У Крэйга снова был контракт на ограниченное число этапов, и чемпионат для него начался в Швеции — на втором этапе, тем не менее Брин с ходу занял второе место. Уступив лишь Отту Тянаку, который теперь выступает за M-Sport. Ралли Хорватии должно было стать второй гонкой Брина в сезоне-2023.

Крэйгу было 33 года. Смерть гонялась за Брином более десяти лет — в 2012-м на ралли «Тарга Флорио» погиб его штурман Гарет Робертс. Тогда их Peugeot 207 правой частью налетела на стальной рельс с края трассы.