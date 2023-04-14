Названа дата, когда ФИА рассмотрит запрос «Феррари» на пересмотр штрафа Сайнса в Мельбурне

Пресс-служба Международной автомобильной федерации (ФИА) назначила дату и время, когда стюарды определят, достаточно ли новых данных для возобновления расследования в отношении инициативы «Феррари» по пересмотру штрафа Карлоса Сайнса, полученного им на Гран-при Австралии. Сообщается, что рассмотрение должно состояться 18 апреля и начаться в 8:00 по центральноевропейскому времени (в 10:00 мск).
Напомним, Сайнс был оштрафован на пять секунд за столкновение с пилотом «Астон Мартин» Фернандо Алонсо во время второго рестарта Гран-при Австралии. Судьи посчитали пилота «Феррари» виновным в этом инциденте. Из-за штрафа Сайнс занял 12-е место по итогам гонки, хотя пересёк финишную черту на четвёртой позиции.
Карлос Сайнс показал, как он тренируется в сауне:
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