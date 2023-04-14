Квят назвал важное преимущество, которым обладает Сайнс-младший, и упомянул слабую сторону

Бывший российский пилот Формулы-1 Даниил Квят поделился мнением о бывшем испанском напарнике по команде, ныне гонщике «Феррари» Карлосе Сайнсе. Напомним, в прошлом Квят и Сайнс вместе выступали в «Торо Россо». Даниил обратил внимание на преимущество, которое с детства было у Карлоса благодаря отцу – Карлосу Сайнсу-старшему, а также указал на компонент, в котором ему нужно прибавить.
«Карлос всё время развивается, он очень сконцентрирован. Папа многому ему научил. Думаю, ему повезло, что у него был такой отец-чемпион, когда он начинал выступления.
У него в карьере бывало разное… Знаете, в нашем спорте со многими гонщиками бывает, что иногда ты немного сдаёшь назад. Я уже некоторое время не гонялся с ним, но мне кажется, что он стал выступать ещё стабильнее, так что сейчас уровень Карлоса очень высок.
Слабая сторона? Ну, ему бы надо подучить итальянский!» — приводит слова Квята La Gazzetta dello Sport.
Карлос Сайнс показал, как он тренируется в сауне:
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