Роберт Шварцман проведёт тесты в Формуле-Е

Российский резервист «Феррари» Роберт Шварцман, и также резервный пилот «Астон Мартин» Фелипе Другович (Бразилия) примут участие в тестах новичков Формулы-1, которые состоятся в Берлине 24 апреля. Об этом информирует The Race.

Сообщается, что Шварцман проведёт день с командой «Пенске», а Другович выступит с «Мазерати».

Напомним, в тестах в Берлине участие примет ещё один российский пилот, ранее выступавший в Формуле-1, Даниил Квят. Он будет выступать с командой NIO 333.

По итогам прошедшего сезона Шварцман стал вице-чемпионом Формулы-2, однако не сумел пробиться в основной состав ни одной из команд Формулы-1 и стал тест-пилотом «Феррари».

Шварцман принял участие в презентации униформы «Феррари»: