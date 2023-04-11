Квят рассматривает возможность участия в Формуле-Е. В конце апреля он проведёт тесты

Российский гонщик Даниил Квят примет участие в тестах с командой NIO 333, которая выступает в Формуле-Е. Об этом сообщает The Race.
По данным издания, Квят уже провёл процедуру подгонки гоночного сиденья. В команде эту информацию пока не подтвердили.
Сами тесты пройдут 24 апреля в Берлине. Сообщается, что Квят заинтересован в том, чтобы получить место в чемпионате на сезон-2023/2024. Возможно, Даниил выступит и в свободной практике на этапе в Риме в июле.
Даниил Квят выступал в Формуле-1 с 2014 по 2020 год, пропустив сезон-2018. Лучшим результатом российского гонщика стало второе место на Гран-при Венгрии 2015 года — тогда он выступал за «Ред Булл» в паре с австралийцем Даниэлем Риккардо. В том же сезоне Даниил занял лучшее для себя место по итогам сезона, став седьмым в личном зачёте.
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