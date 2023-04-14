Норрис высказался о новом формате гоночных уикендов, в которых есть спринт

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о новом формате гоночных уикендов со спринтерскими гонками.

«Как мне кажется, пилоты всегда говорили, что спринт не должен быть связан с основной гонкой. То, что у нас уже есть в воскресенье, хорошо само по себе, как гонка Формулы-1. И я бы не хотел, чтобы на неё что-то влияло. Проблема спринтерских гонок была в том, что пилоты боялись действовать, потому что любая мелочь может легко испортить вам всё в главной гонке в воскресенье.

Не думаю, что спринт должен влиять на основную гонку. Это просто развлечение для зрителей и болельщиков, которые могут увидеть дополнительную гонку. Я с нетерпением жду этого. Мне нравится трасса в Баку, так что спринт там получится захватывающим и жёстким. Никогда не знаешь, что может случиться, это весело», — приводит слова Норриса RacingNews365.