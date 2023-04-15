Знаменитый российский гонщик Роман Русинов дебютирует в ралли-рейдах

Самый титулованный российский пилот кольцевых гонок Роман Русинов, представляющий команду G-Drive Racing, дебютирует в ралли-рейдах на соревнованиях «Золото Кагана», которые станут для него частью подготовки к участию на Международном ралли «Шёлковый путь».
Русинов выступит в классе мотовездеходов на маятнике Can-Am Maverick X3. Его штурманом станет Дмитрий Павлов.
Также в соревнованиях «Золото Кагана» примет участие ещё одна представительница G-Drive Racing Анастасия Нифонтова в паре со штурманом Екатериной Жадановой.
«Я давно хотел попробовать свои силы в ралли-рейдах, поэтому рад, что гоночная программа G-Drive Racing открывает новые горизонты. Команда ставит перед собой новые цели и задачи как в плане развития автоспорта в стране, так и с точки зрения улучшения характеристик топлива G-Drive. Ралли-рейды, как и гонки на выносливость – это отличный полигон для испытания топлива в самых экстремальных условиях.
Я с большим интересом жду предстоящей гонки в Астраханской области. Здесь очень красивая природа, спецучастки обещают быть сложными, а борьба интересной. Наша первоочередная задача – приобрести как можно больше опыта перед ралли-рейдом «Шёлковый путь». Машину я уже успел опробовать во время тренировочного дня – конечно, это совсем другая техника по сравнению с теми прототипами, на которых я привык выступать в гонках на выносливость. Да и дисциплина совсем другая. Но мне нравятся новые вызовы, и предстоящие выступления в ралли-рейдах обещают стать интересным приключением», – цитирует Русинова пресс-служба G-Drive Racing.
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