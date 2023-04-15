Култхард оценил возможность перехода Эдриана Ньюи в «Феррари»
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Дэвид Култхард оценил вероятность перехода технического специалиста Эдриана Ньюи в «Феррари».
«Сейчас Эдриану больше 60 лет, в нём всё ещё есть жажда борьбы и страсть к Формуле-1, но он британец. Он из определённого типа людей. Он не шоумен, чтобы переходить в «Феррари» на этом этапе карьеры. Конечно, такое может случиться, нет ничего невозможного. Но я считаю, что это неподходящее время и место, Ньюи уже слишком обжился в Британии, чтобы перебраться в Маранелло», — приводит слова Култхарда GPBlog.
Ньюи был назначен руководителем технического отдела «Ред Булл» после перехода из «Макларена» в 2005 году.
В прошедшем сезоне Формулы-1 «Ред Булл» досрочно выиграл Кубок конструкторов.
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