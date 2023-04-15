Култхард оценил возможность перехода Эдриана Ньюи в «Феррари»

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Дэвид Култхард оценил вероятность перехода технического специалиста Эдриана Ньюи в «Феррари».

«Сейчас Эдриану больше 60 лет, в нём всё ещё есть жажда борьбы и страсть к Формуле-1, но он британец. Он из определённого типа людей. Он не шоумен, чтобы переходить в «Феррари» на этом этапе карьеры. Конечно, такое может случиться, нет ничего невозможного. Но я считаю, что это неподходящее время и место, Ньюи уже слишком обжился в Британии, чтобы перебраться в Маранелло», — приводит слова Култхарда GPBlog.

Ньюи был назначен руководителем технического отдела «Ред Булл» после перехода из «Макларена» в 2005 году.

В прошедшем сезоне Формулы-1 «Ред Булл» досрочно выиграл Кубок конструкторов.