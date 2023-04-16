Зак Браун: у «Макларена» есть два быстрых гонщика, способных бороться за победы
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Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун высказался о составе пилотов британской команды — Ландо Норрисе и Оскаре Пиастри.
«Мы хотели получить двух пилотов, которые подталкивали бы друг друга вперёд. Как мне кажется, первые признаки говорят о том, что Оскар Пиастри будет показывать такой же темп, как и Ландо, и они смогут подталкивать друг друга. Именно это нам от них и нужно.
Со своей стороны мы должны предоставить им машины, которые позволят бороться в первых рядах. Но для того, чтобы команда могла бороться за победы, критически важно иметь двух быстрых гонщиков. Я думаю, что у нас уже есть такие гонщики», — приводит слова Зака Брауна GPFans.
После трёх этапов сезона-2023 «Макларен» располагается на пятой позиции в Кубке конструкторов.
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