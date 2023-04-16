Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо выразил соболезнования в связи с трагедией на раллийных соревнованиях в Испании.
«Как грустно для всей автоспортивной семьи осознавать то, что случилось на ралли Вилья-де-Тинео. Соболезнования семьям Хулио Сезара Кастрильо и Франсиско Хавьера Альвареса. Покойтесь с миром», — написал Фернандо Алонсо в своих социальынх сетях.
Напомним, раллийный гонщик Хулио Сезар Кастрильо и штурман Франсиско Хавьер Альварес погибли в результате аварии. Кастрильо не справился с управлением и врезался в дерево. Инцидент произошёл 15 апреля.
Несмотря на усилия медицинского персонала, пилот скончался на месте. Штурман также погиб на месте аварии. Раллийные соревнований в Астурии были отсановлены сразу после инцидента.
Это уже второй случай гибели раллиных гонщиков за последнюю неделю. Ранее ирландский гонщик «Хёндэ» Крэйг Брин погиб в результате несчастного случая, произошедшего во время предварительных тестов перед Ралли Хорватии WRC.
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