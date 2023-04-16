Гонщик и штурман погибли после аварии на раллийных соревнованиях в Испании

Раллийный гонщик Хулио Сезар Кастрильо и штурман Франсиско Хавьер Альварес погибли в результате аварии на ралли Вилья-де-Тинео в Испании, сообщает Daily Express. Кастрильо не справился с управлением и врезался в дерево.

Инцидент произошёл 15 апреля.

Несмотря на усилия медицинского персонала, пилот скончался на месте. Штурман также погиб на месте аварии. Раллийные соревнований в Астурии были отсановлены сразу после инцидента.

Это уже второй случай гибели раллийных гонщиков за последнюю неделю. Ранее ирландский гонщик «Хёндэ» Крэйг Брин погиб в результате несчастного случая, произошедшего во время предварительных тестов перед Ралли Хорватии WRC. Во время тестов автомобиль Брина врезался в деревянный столб левой стороной — той, где сидит пилот. В итоге Брин скончался на месте. Его штурман Джеймс Фултон не пострадал в результате инцидента.