Квят лишился победы на этапе WEC из-за сейфти-кара, «Тойота» выиграла в общем зачёте

Завершился второй этап чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC), который состоялся в Портимане (Португалия). Его победителем в главном классе «гиперкаров» стал экипаж «Тойоты» в составе Себастьена Буэми, Брендона Хартли и Рио Хиракавы.
Второе место досталось экипажу «Феррари», за который выступают Антонио Фуоко, Мигель Молина и Никлас Нильсен. Тройку сильнейших замкнул экипаж «Порше», состоящий из Кевина Эстра, Андре Лоттерера и Лоуренса Вентхура.
Российский пилот Даниил Квят, выступающий в классе LMP2 за команду «Према» вместе с Мирко Бортолотти и Дориан Пин, долгое время лидировал в своей гонке. Команда приняла решение сэкономить время на одном из финальных пит-стопов и не менять шины, но выезд сейфти-кара лишил Квята преимущества, а на старых покрышках он не смог конкурировать с преследующими соперниками, поэтому пришёл на финиш лишь четвёртым.
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