«Больно оказаться в такой ситуации». Квят высказался о потере лидерства в гонке WEC

Российский пилот Даниил Квят, выступающий в гонках на выносливость (WEC) в классе LMP2 за команду «Према» вместе с Мирко Бортолотти и Дориан Пин, выскзался об итогах второго этапа чемпионата.

Напомним, россиянин долгое время лидировал в своей гонке. Команда приняла решение сэкономить время на одном из финальных пит-стопов и не менять шины, но выезд сейфти-кара лишил Квята преимущества, а на старых покрышках он не смог конкурировать с преследующими соперниками, поэтому пришёл на финиш лишь четвёртым.

«Больше всего в этой жизни мне не нравится занимать четвёртое место. Как парень, который хочет победить, я разочарован, но с другой стороны, мы провели почти идеальную гонку как команда, с очень малым количеством ошибок и действительно сильным темпом. Может быть, только United Autosports была немного впереди, но наша борьба с ними была очень плотной. Больно оказаться в такой ситуации из-за несвоевременного появления машины безопасности и стать лёгкой мишенью для соперников на новых шинах. В сегодняшней ситуации мы добились максимума, на который были способны. Но случилось, что случилось», — приводит слова Квята пресс-служба «Премы».