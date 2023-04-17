Hyundai подтвердила участие в ралли Хорватии, несмотря на гибель пилота команды на тестах

Hyundai Motorsport определилась с решением по поводу участия в этапе чемпионата мира по ралли в Хорватии после того, как на тестах разбился ирландский пилот команды Крэйг Брин.

«Решение было принято после тщательного рассмотрения, включавшего в себя обсуждение с семьей Крэйга Брина, его штурманом Джеймсом Фултоном, экипажами и членами команды Hyundai Motorsport. Семья Брина и Джеймс Фултон подтвердили, что хотели бы видеть команду стартующей в Хорватии в честь Крэйга», — сказано в официальном твиттере Hyundai.

Напомним, во время тренировочных заездов перед Ралли Хорватии, этапом чемпионата мира по классическому ралли WRC, разбился ирландский пилот Крэйг Брин. Это первая за 17 лет трагедия на этапах WRC.