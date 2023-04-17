Роберт Шварцман прокомментировал участие в тестах Формулы-E

Российский резервист «Феррари» Роберт Шварцман прокомментировал участие в тестах новичков Формулы-1, которые состоятся в Берлине (Германия) 24 апреля. Пилот выступит за команду «Пенске».

«Взволнован шансом сесть за руль машины Формулы-E, спасибо команде за возможность. Данный чемпионат является крайне интересной и развивающейся платформой, имеющей подход, отличный от других гоночных серий, что интригует.

Как пилот я всегда стремлюсь получить опыт работы с различными машинами, и этот тест позволит мне испытать новый тип одноместного болида в течение года, по ходу которого я буду вовлечён в Формулу-1 как третий пилот и в серию GT как гонщик «Феррари», – приводит слова Шварцмана пресс-служба «Пенске».