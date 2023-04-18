Экс-пилот Ф-1: поставил бы деньги на то, что Ферстаппен завоевал бы титул с «Феррари»

Бывший пилот Формулы-1 голландец Михаэль Блекемолен высказался о звёздном соотечественнике, двукратном чемпионе мира Максе Ферстаппене.
В частности, Блекемолен поделился мнением о навыках Ферстаппена, которые, по его мнению, проявились бы при пилотировании болида любой из команд Ф-1.
«Смог бы Ферстаппен завоевать титул чемпиона мира с «Феррари»? Да, я бы поставил свои деньги на это. Я считаю, что смог бы.
Кто отвечает за результат, машина или пилот? Это относится ко многим командам. Посадите Макса в «Макларен», и он оказался бы в середине таблицы, если не вверху», – сказал Блекемолен в интервью YouTube-каналу GPFans.
Напомним, после трёх Гран-при Ферстаппен лидирует в личном зачёте с 69 очками.
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