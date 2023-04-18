Штайнер рассказал о бонусе, который ждёт Хюлькенберга, если он завоюет свой первый подиум

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер сообщил, что пилот команды Нико Хюлькенберг получит небольшой приятный бонус, если он наконец впервые финиширует на подиуме в Формуле-1.
«Я не говорю о контрактах с гонщиками, но он определённо кое-что получит. Я могу сказать об этом открыто — он не будет злиться. Это будет больше, чем бутылка пива или вина.
Стимул есть всегда. Мы все знаем, что он очень хороший гонщик Формулы-1, но он никогда не был на подиуме. Для него это было бы венцом его карьеры. Это также было бы приятно для команды», — приводит слова Штайнера GPFans.
Для Хюлькенберга нынешний сезон в Формуле-1 первый после трёхлетней паузы. За эти три сезона Нико занимал должность резервного пилота «Рейсинг Пойнт» и «Астон Мартин», подменив в разные моменты Серхио Переса, Лэнса Стролла и Себастьяна Феттеля. В «Хаасе» Нико заменил соотечественника Мика Шумахера.
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