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Вязович выиграл ралли-рейд «Золото Кагана», Роман Русинов стал восьмым в своей категории

Стали известны результаты четвёртого и заключительного спецучастка первого этапа чемпионата России по ралли-рейдам в категории T5.

Победителем третьего спецучастка «Золото Кагана» стал экипаж «КАМАЗ-мастер» MAZ-SPORTauto Сергея Вязовича, Павла Гаранина и Александра Шведа. Второе место заняли ещё представители «КАМАЗа» – Айрат Мардеев, Сергей Кренев и Эльмир Ситдиков. Замкнули тройку лидеров Андрей Каргинов, Иван Мальков и Данил Телепов, также представляющие «КАМАЗ-мастер».

Победу по итогам «Золота Кагана» одержал экипаж «МАЗа» Вязовича, Гаранина и Шведа. Второе и третье место остались за «КАМАЗами» Каргинова и Мардеева соответственно.

Чемпионат России по ралли-рейдам (T5). Первый этап. Четвёртый спецучасток:

1. «КАМАЗ-мастер» (Каргинов/Мальков/ Телепов) – 3:20.05.

2. «КАМАЗ-мастер» (Мардеев/Кренев/Ситдиков) – 3:26.19.

3. MAZ-SPORTauto (Вязович/Гаранин/Швед) – 3:32.27.

Общий зачёт после трёх спецучастков:

1. MAZ-SPORTauto (Вязович/Гаранин/Швед) – 10:41.50.

2. «КАМАЗ-мастер» (Каргинов/Мальков/ Телепов) – 10:58.36.

3. «КАМАЗ-мастер» (Мардеев/Кренев/Ситдиков) – 10:59.34.

Самый титулованный российский пилот кольцевых гонок Роман Русинов, представляющий команду G-Drive Racing, занял восьмое место в общем зачёте категории Т3. Победу же в этой категории одержал экипаж команды Team Maria Oparina в составе Дмитрия Мордковича и Ивана Безденежных.