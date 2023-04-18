Вязович выиграл ралли-рейд «Золото Кагана», Роман Русинов стал восьмым в своей категории

Стали известны результаты четвёртого и заключительного спецучастка первого этапа чемпионата России по ралли-рейдам в категории T5.
Победителем третьего спецучастка «Золото Кагана» стал экипаж «КАМАЗ-мастер» MAZ-SPORTauto Сергея Вязовича, Павла Гаранина и Александра Шведа. Второе место заняли ещё представители «КАМАЗа» – Айрат Мардеев, Сергей Кренев и Эльмир Ситдиков. Замкнули тройку лидеров Андрей Каргинов, Иван Мальков и Данил Телепов, также представляющие «КАМАЗ-мастер».
Победу по итогам «Золота Кагана» одержал экипаж «МАЗа» Вязовича, Гаранина и Шведа. Второе и третье место остались за «КАМАЗами» Каргинова и Мардеева соответственно.
Чемпионат России по ралли-рейдам (T5). Первый этап. Четвёртый спецучасток:
1. «КАМАЗ-мастер» (Каргинов/Мальков/ Телепов) – 3:20.05.
2. «КАМАЗ-мастер» (Мардеев/Кренев/Ситдиков) – 3:26.19.
3. MAZ-SPORTauto (Вязович/Гаранин/Швед) – 3:32.27.
Общий зачёт после трёх спецучастков:
1. MAZ-SPORTauto (Вязович/Гаранин/Швед) – 10:41.50.
2. «КАМАЗ-мастер» (Каргинов/Мальков/ Телепов) – 10:58.36.
3. «КАМАЗ-мастер» (Мардеев/Кренев/Ситдиков) – 10:59.34.
Самый титулованный российский пилот кольцевых гонок Роман Русинов, представляющий команду G-Drive Racing, занял восьмое место в общем зачёте категории Т3. Победу же в этой категории одержал экипаж команды Team Maria Oparina в составе Дмитрия Мордковича и Ивана Безденежных.
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