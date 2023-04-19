Штайнер: ходят слухи, что новые команды начали работать в аэродинамической трубе

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о том, что потенциально новые команды Формулы-1 уже начали работу над своими машинами, не дожидаясь одобрения заявок.
«Это только слухи, потому что у меня нет фактов, которые подтверждали бы это. Но правила таковы, так что, думаю, они позволяют им работать в аэродинамичской трубе. Я веду к тому, что мы не можем сказать, что вам нельзя что-то делать, если вы даже не часть Формулы-1. Если вы сейчас не являетесь участниками чемпионата, то это не значит, что вы ими не станете. Так что да, начинать работу заранее всё ещё риск. Но у меня нет особого мнения по этому поводу. По правилам им это разрешено», — приводит слова Гюнтера Штайнера Washington Post.
Ожидается, что свои заявки могут подать до четырёх новых команд.
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