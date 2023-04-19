Глава команды «Хёндэ» раскрыл подробности гибели ирландского гонщика Крэйга Брина
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Глава раллийной команды «Хёндэ» Сириль Абитебуль раскрыл подробности гибели ирландского гонщика Крэйга Брина, о которой стало известно 13 апреля.
«Крэйг принял участие в предварительных тестах в Хорватии. Дорога была скользкой, и машина съехала с трассы на относительно небольшой скорости, столкнувшись с деревянным ограждением. Столб этого ограждения попал в салон через окно со стороны водителя.
Место аварии было немедленно оцеплено, медицинская бригада прибыла быстро. Стоит сказать, что Джеймс Фултон [штурман] не пострадал, и мы выражаем ему соболезнования. Мы сделаем всё возможное, чтобы поддержать его. Крэйга увезли в больницу. Насколько известно, смерть была мгновенной», – приводит слова Абитебуля пресс-служба «Хёндэ».
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