Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Глава команды «Хёндэ» раскрыл подробности гибели ирландского гонщика Крэйга Брина

Глава команды «Хёндэ» раскрыл подробности гибели ирландского гонщика Крэйга Брина
Комментарии

Глава раллийной команды «Хёндэ» Сириль Абитебуль раскрыл подробности гибели ирландского гонщика Крэйга Брина, о которой стало известно 13 апреля.

«Крэйг принял участие в предварительных тестах в Хорватии. Дорога была скользкой, и машина съехала с трассы на относительно небольшой скорости, столкнувшись с деревянным ограждением. Столб этого ограждения попал в салон через окно со стороны водителя.

Место аварии было немедленно оцеплено, медицинская бригада прибыла быстро. Стоит сказать, что Джеймс Фултон [штурман] не пострадал, и мы выражаем ему соболезнования. Мы сделаем всё возможное, чтобы поддержать его. Крэйга увезли в больницу. Насколько известно, смерть была мгновенной», – приводит слова Абитебуля пресс-служба «Хёндэ».

Материалы по теме
Известный гонщик чемпионата мира по ралли Крэйг Брин погиб во время тестов в Хорватии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023