Глава команды «Хёндэ» раскрыл подробности гибели ирландского гонщика Крэйга Брина

Глава раллийной команды «Хёндэ» Сириль Абитебуль раскрыл подробности гибели ирландского гонщика Крэйга Брина, о которой стало известно 13 апреля.

«Крэйг принял участие в предварительных тестах в Хорватии. Дорога была скользкой, и машина съехала с трассы на относительно небольшой скорости, столкнувшись с деревянным ограждением. Столб этого ограждения попал в салон через окно со стороны водителя.

Место аварии было немедленно оцеплено, медицинская бригада прибыла быстро. Стоит сказать, что Джеймс Фултон [штурман] не пострадал, и мы выражаем ему соболезнования. Мы сделаем всё возможное, чтобы поддержать его. Крэйга увезли в больницу. Насколько известно, смерть была мгновенной», – приводит слова Абитебуля пресс-служба «Хёндэ».