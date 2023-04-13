Гонщик WRC Крэйг Брин погиб во время тестов в Хорватии
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Ирландский гонщик «Хёндэ» Крэйг Брин погиб в результате несчастного случая, произошедшего во время предварительных тестов в Хорватии. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Штурман Джеймс Фултон не пострадал в результате инцидента.
Также сообщается, что «Хёндэ» не собирается в ближайшее время давать никаких дополнительных комментариев по поводу этой трагедии.
Ралли Хорватии пройдёт с 20 по 23 апреля.
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