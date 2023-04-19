Расселл рассказал, как стоит изменить календарь Формулы-1

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о возможных изменениях в календаре Формулы-1.

«Думаю, коллективно мы вносим огромный вклад в происходящее. Стефано Доменикали очень открыт к тому, чтобы общаться и выслушивать наши взгляды. Очевидно, было много разговоров, насколько правильным является календарь, в котором мы переезжаем с Ближнего Востока в Америку и обратно в Европу. Думаю, в ближайшие годы мы добьёмся улучшений в этом вопросе.

Да, конечно, есть много ограничений из-за климата и различных проблем тех же уличных трасс, но я определённо считаю, что Австралия должна быть вплотную к ближневосточной гонке, потому что мы все в итоге были вынуждены вылетать в субботу или воскресенье за неделю до Гран-при. В итоге мы потеряли три или четыре дня, так что я считаю, что Гран-при Австралии должен проходить вплотную к гонке на Ближнем Востоке», — приводит слова Расселла RacingNews365.