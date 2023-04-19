Расселл рассказал, как стоит изменить календарь Формулы-1

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о возможных изменениях в календаре Формулы-1.
«Думаю, коллективно мы вносим огромный вклад в происходящее. Стефано Доменикали очень открыт к тому, чтобы общаться и выслушивать наши взгляды. Очевидно, было много разговоров, насколько правильным является календарь, в котором мы переезжаем с Ближнего Востока в Америку и обратно в Европу. Думаю, в ближайшие годы мы добьёмся улучшений в этом вопросе.
Да, конечно, есть много ограничений из-за климата и различных проблем тех же уличных трасс, но я определённо считаю, что Австралия должна быть вплотную к ближневосточной гонке, потому что мы все в итоге были вынуждены вылетать в субботу или воскресенье за неделю до Гран-при. В итоге мы потеряли три или четыре дня, так что я считаю, что Гран-при Австралии должен проходить вплотную к гонке на Ближнем Востоке», — приводит слова Расселла RacingNews365.
- 19 апреля 2023
-
21:39
-
20:36
-
20:31
-
19:54
-
18:54
-
18:33
-
17:40
-
17:35
-
16:18
-
15:07
-
14:51
-
14:22
-
13:32
-
13:04
-
12:04
-
11:30
-
11:23
-
10:51
-
10:06
-
00:37
- 18 апреля 2023
-
22:55
-
22:11
-
21:58
-
20:17
-
19:57
-
19:50
-
19:26
-
18:40
-
17:38
-
16:53
-
16:36
-
16:10
-
15:54
-
15:08
-
15:00