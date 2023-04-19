Экс-стратег «Астон Мартин» рассказала о самом приятном гонщике, с которым работала

Бывший стратег различных команд Формулы-1, а ныне корреспондент Sky Sports Берни Коллинз рассказала о пилоте, с которым ей было работать приятнее всего.

«Не могу назвать Дженсона! К сожалению, с Дженсоном я работала всего один сезон в «Макларене». Я работала с ним в 2014 году. Мне понравился этот опыт, я многому у него научилась, а у Дженсона на том этапе карьеры было много времени, чтобы научить меня. Так что это было интересно, но продолжалось всего один сезон. Очевидно, что здесь, в Sky, у меня появится новая возможность поработать с ним, и я с нетерпением жду этого.

Человек, который был самым дружелюбным, пожалуй, Себастьян Феттель. Он был на таком же этапе карьеры. Было очень приятно иметь такие дружеские отношения. Думаю, он был очень расслаблен. Машина была не так хороша, как мы надеялись в то время, поэтому для нас это был скорее процесс обучения, поиска, что мы можем улучшить.

Когда он только перешёл в команду, я немного опасалась, что работать с ним будет тяжело, потому что мы годами слушали о том, как Феттель ставит под сомнение стратегию в «Феррари». Но я была приятно удивлена», — приводит слова Коллинз PlanetF1.