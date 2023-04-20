Штайнер: порой кажется, что Хорнер и Вольф готовы убить друг друга

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер в своей книге Surviving to Drive высказался об отношениях между главой «Мерседеса» Тото Вольфом и боссом «Ред Булл» Кристианом Хорнером.

«Могу поспорить, Доменикали хорошо подумал о рассадке людей на ужине в апреле прошлого года. Он не слабоумный, так что Кристиан сидел на противоположном конце от Тото. Многие спрашивают, насколько реально их противостояние в Drive to Survive. Я уже говорил, что мы работаем на разные команды, но не убиваем друг друга, так как работаем на Формулу-1. Тото и Кристиан — хороший пример. Порой кажется, что они готовы друг друга убить, как и мне хочется убить того мелкого парня, который постоянно спрашивает про сотрудничество с «Феррари».

Однако мы все заодно. Я могу быть не согласен с тем парнем, Кристиан с Тото и наоборот, но все мы вместе», — приводит выдержку из книги Mirror.