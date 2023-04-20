Зак Браун высказался о новой программе развития гонщиков

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун прокомментировал новость о новой программе развития гонщиков.
«Макларен» имеет долгую историю развития талантливых молодых пилотов в гонщиков высокого уровня, и я горжусь тем, что это будет продолжаться и в будущем. У нас в «Макларене» есть опытная команда, которой будет умело руководить Эмануэле, способная предоставить поддержку и ресурсы, необходимые для развития молодых талантов в высококонкурентных профессиональных гонщиков.
Благодаря широкому гоночному портфолио «Макларена» в Формуле 1, IndyCar и Формуле-E мы располагаем всеми возможностями для развития молодых талантов с самого начала их карьеры и вплоть до перехода на постоянную работу в гонках или на должности, связанные с тестированием и разработкой. У нас уже есть интересная команда талантливых гонщиков, в которую входят Пато, Алекс и Уго, и я рад продолжить поддерживать их развитие, поскольку мы начинаем строить программу развития гонщиков «Макларена», — приводит слова Брауна пресс-служба команды.
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