Квят назвал главные различия между машинами Формулы-1, NASCAR и гонок на выносливость

Российский экс-пилот Формулы-1, гонщик команды WEC «Према» Даниил Квят рассказал о различии между машинами Формулы-1, NASCAR и гонок на выносливость.

«Формула-1 — быстрее всех, у неё огромное количество прижимной силы и невероятные тормоза. NASCAR — это полная противоположность: очень тяжёлая машина, почти без прижимной силы, но огромное количество лошадиных сил, из-за чего машину немного болтает. Но лично мне очень понравилось — NASCAR был потрясающим опытом. И звук у машины потрясающий! Это было классно.

Если говорить о гонках на выносливость — LMP2 и «гиперкарах», то они ближе к Формуле-1. У этих машин есть прижимная сила, много мощности, но они тяжелее, поэтому время на круге ближе к Формуле-2. Гонки длинные, поэтому они очень требовательные к физической подготовке, ты должен быть постоянно сосредоточен из-за трафика. Медленных машин много, ты не должен позволять себе расстраиваться, должен делать свою работу чётко и чисто», — сказал Даниил Квят в эфире подкаста Track Limits.

Напомним, в нынешнем сезоне Квят выступает в WEC в составе команды «Према» в категории LMP2.