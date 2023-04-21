Почему Квят не хотел выступать в Ф-1 и как он завалил экзамен на права? Большое интервью

Российский экс-пилот Формулы-1 Даниил Квят, который в 2022 году выступал в гонках NASCAR, а в нынешнем сезоне перебрался в гонки на выносливость, стал гостем нового выпуска подкаста Track Limits, где подробно и откровенно рассказал о своей карьере — от дебюта в картинге до увольнения из «Ред Булл». Кроме того, Квят поделился историями, как провалил экзамены на права и почему дочь считает его боксёром.

Самые важные и интересные моменты — в материале «Чемпионата».

Кто был самым трудным соперником в Ф-1?

«В Формуле-1 все очень трудные соперники, все сражаются на пределе. Я боролся с Кими Райкконеном, Фернандо Алонсо, Даниэлем Риккардо, да со всеми, и у каждого из них свои сильные стороны. Самый трудный? Не знаю. Если говорить о напарниках, то, наверное, Даниэль Риккардо. Когда я пришёл в «Ред Булл», он был суперзвездой, только что победил Феттеля, все о нём говорили. Меня предупреждали, что он, возможно, лучший гонщик на решётке, так что сражаться с ним было круто. 2015 год для меня был очень важным».

Какими были первые впечатления от Риккардо?

«Он очень забавный парень, его любит пресса. У нас было настоящее противостояние. Мы вместе оставались в моторхоуме допоздна — все инженеры разошлись, а мы изучаем телеметрию и смотрим, кто из нас уйдёт последним. Я очень высоко его ценю. Машины того периода идеально ему подходили, он превосходно понимал резину и был очень сильным соперником, благодаря которому я подтянулся к пределу. Первое впечатление? Много шутит (смеётся)».

Как прошёл переход в «Ред Булл» в 2015-м?

«Было непросто, ведь между топ-командой и середняком большая разница. В тот момент у «Ред Булл» машина была не очень, Кристиан Хорнер был недоволен, в команде царила напряжённая атмосфера. Помогаешь им продержаться в дерьмовые времена, а потом они избавляются от тебя! (Смеётся.) Но это была отличная глава моей карьеры: я узнал, как работает топ-команда, в таких условиях давление совершенно иное, важную роль играет политика. Сам по себе переход прошёл гладко, сезон-2015 был одним из лучших для меня. Если бы у меня была хорошая машина, то боролся бы за титул — я был молод, голоден до побед. Но я и сейчас такой».

Какие воспоминания о первом в карьере подиуме?

«Когда первый раз борешься за подиум, возникает чувство, что главное — не испортить всё, так что последние круги были нервными. Сейчас, наверное, я атаковал бы агрессивнее, у меня были шины свежее, чем у лидировавшего Феттеля. В целом гонка была непростой, часто выезжал автомобиль безопасности, на старте я испортил комплект шин, так что стратегия была не лучшей. Но, конечно, это был радостный момент».

Даниил Квят, Себастьян Феттель и Даниэль Риккардо на подиуме Гран-при Венгрии 2015 года Фото: Mark Thompson/Getty Images

Что было после возвращения в «Торо Россо»?

«Было трудно. Я выступал по-настоящему здорово, завоевал для команды ещё один подиум. К тому же у меня было предложение от «Феррари» заменить Кими — это всё происходило за кулисами. Так что психологически это был очень сложный период — только что тебя звала «Феррари», ты видел контракт, а теперь вдруг возвращаешься в «Торо Россо». Если честно, в 2016 году не хотел выступать за них. У меня не было мотивации: просыпаясь утром, я думал, что больше не буду за них ездить. Не самое приятное было время.

2017 год тоже был непростым. У меня по-прежнему не было мотивации, в отличие от Карлоса, и победить его с таким подходом было нереально. Я решил, что хотел бы попробовать ещё с кем-нибудь поработать в Формуле-1. «Ред Булл» очень многое мне дал, но возникли проблемы. Затем год вне чемпионата, когда я работал в «Феррари», тестировал машину во Фьорано, позволил мне иначе взглянуть на ситуацию. Я по-прежнему надеялся получить шанс в какой-нибудь ещё команде, но меня позвали обратно в «Торо Россо», и это были неплохие два года. Были хорошие гонки, которые принесли некоторое удовлетворение».

Что отличает великого гонщика Ф-1 от среднего?

«Машина. Зачастую именно машина. Я думаю, в Ф-1 12-15 человек способны выигрывать гонки, а, наверное, 10 — могут стать чемпионами. Но от машины по-прежнему очень многое зависит. В пелотоне много сильных гонщиков, у всех разные сильные стороны, и многие способны побеждать. За исключением, наверное, пары человек, но я не буду называть имён (смеётся)».

Знал ли Квят, что Макс Ферстаппен будет настолько хорош?

«Все, кого приводит «Ред Булл» в Формулу-1, воспринимаются как будущие чемпионы. Предполагалось, что мы с Максом станем партнёрами по команде, и для меня он был тем, кого я должен победить. Но я получил повышение в «Ред Булл», так что, к сожалению, с Ферстаппеном не выступал. Конечно, он выдающийся гонщик, очень быстрый пилот, отлично сражается колесо в колесо — в этом он, возможно, сильнее всех. Но в то же время я думаю, что в определённых условиях любого можно победить».

Даниил Квят и Макс Ферстаппен на подиуме Гран-при Германии 2019 года Фото: Mark Thompson/Getty Images

Будет ли «Ред Булл» доминировать до 2026 года?

«Этот сезон, думаю, будет скучным, хотя ближе к концу года соперники могут подтянуться к «Ред Булл» за счёт развития шасси — они наконец поняли, что догнать получится, только скопировав их машину (смеётся). В этом году «Ред Булл» намного быстрее остальных, но в следующем, я думаю, будет интереснее — когда «Феррари» и «Мерседес» поймут, что именно нужно копировать. Но пока у «Ред Булл» преимущество — у «Хонды» отличный двигатель, так что у команды есть всё необходимое».

В чём разница между Ф-1, NASCAR и гонками на выносливость?

«Если сравнивать Формулу-1 и WEC, многое совершенно иначе, но после NASCAR мне ничего не страшно. В NASCAR Cup Series у меня было всего 10 кругов тренировок, после чего я сразу вышел на старт — против лучших пилотов гонок сток-каров. Это был отличный опыт, было классно выйти из своей зоны комфорта. В Формуле-1 у тебя всё расписано: пять шлемов, пять комбинезонов, авиабилеты, арендованная машина — для тебя уже всё подготовлено. А тут мне пришлось за всё отвечать самому, это был своего рода вызов. Думаю, этот опыт помог мне как пилоту.

Гонки на выносливость сильно отличаются от других, много новых деталей, иной пилотаж, работа команды строится иначе. Но всё прошло достаточно гладко — после первой гонки (подкаст записывался после «1000 миль Себринга» в середине марта. — Прим. «Чемпионата») могу сказать, что вернулся в ритм. Гонки длинные, поэтому важна физическая подготовка, ты должен быть постоянно сосредоточен из-за трафика. Медленных машин много, нельзя позволять себе расстраиваться и терять концентрацию. Нужно делать свою работу чётко и чисто. До этого я два с половиной года почти не выступал, так что волнение было, но всё прошло хорошо, я доволен.

Квят на гонке FIA WEC «1000 миль Себринга» Фото: premaracing.com

Если говорить именно о технике, то быстрее всех Формула-1 — у неё огромное количество прижимной силы, невероятно эффективные тормоза. NASCAR — её полная противоположность. Сток-кары тяжелее, почти без прижимной силы, но куча лошадиных сил, из-за чего машину болтает. Однако лично мне очень понравилось — NASCAR был потрясающим опытом. И звук у машины потрясающий! Это было классно».

Каково работать втроём с одной машиной?

«Я сам постоянно задавал себе этот вопрос! (Смеётся.) Было множество моментов, по поводу которых я уточнял у команды, что могу улучшить, потому что чувствовал ответственность, учитывая мой опыт. Но у нас в команде есть Мирко Бортолотти — опытный пилот гонок на выносливость, очень помог мне, отличный парень. У нас также есть девушка — Дориан Пин, она очень хороша. Я не знал, как она справится с давлением в гонке, но она выступила прекрасно.

У нас хорошая команда, мы доверяем друг другу, и то же самое касается инженеров. Мы будем становиться лучше и лучше, и это здорово. Просто каждый должен сосредоточиться на своей работе: ехать как можно быстрее и не отвлекаться на посторонние факторы. Никому не нужно ничего доказывать, нужно просто ехать стабильно и не допускать ошибок, потому что в этих гонках ошибки обходятся дорого».

Мирко Бортолотти, Дориан Пин и Даниил Квят на этапе FIA WEC в Портимане Фото: premaracing.com

Есть ли планы вернуться в NASCAR или попробовать IndyCar?

«В NASCAR отличная атмосфера — эти гонки стали легендарными. Громкие машины, пилоты, это действительно круто. Это национальные гонки, американский чемпионат, но серия развивается в маркетинговом смысле, они приглашают известных пилотов — Кими Райкконена, Дженсона Баттона. Думаю, это правильный путь.

Сейчас я сосредоточен на гонках на выносливость, у меня не было достаточно времени в NASCAR, однако в будущем я бы попробовал ещё. IndyCar? Почему нет? У меня ещё не было шанса, но я бы попробовал. Правда, я ещё никогда не выступал на овалах, хотелось бы сначала понять, каково это. В IndyCar гоняются пилоты и в 45 лет, так что я бы попробовал».

: Даниил Квят на этапе NASCAR Cup Series в Уоткинс-Глен в 2022 году Фото: Sean Gardner/Getty Images

Совет молодым пилотам?

«Один совет? Это непросто. Я бы сказал, что это будет сложнее, чем кажется. Придётся много трудиться, посвящать всего себя. Нужно продолжать работать, и если у тебя есть талант, то ты достигнешь уровня, на котором платить будут тебе. Усердно работай и не оглядывайся».

Как Квят пришёл в автоспорт?

«В детстве я просил отца дать сесть за руль, и в итоге мы пошли с ним на картинг, который был рядом со школой. Я занимался хоккеем, футболом, но от картинга были невероятные ощущения. Там меня заметил один парень — мой первый тренер, Павел, он сказал: «Ты молодец, тебе нужно попробовать поработать с профессиональной командой». Затем была первая гонка, и я её выиграл.

Мне было 11, и тогда мы решили переехать в Италию, чтобы больше тренироваться. В Италии ты можешь гоняться каждую неделю, это важно. Было непросто переехать в новую страну, но в конце концов это того стоило. С девяти лет я думал только о Формуле-1, и, хотя в 10 у меня был инцидент, немного меня напугавший, отец сказал: «Нет, ты продолжишь». Я ответил: «Окей».

Даниил Квят и Хельмут Марко в 2015 году Фото: Lars Baron/Getty Images

Каким было самое трудное препятствие на пути в Ф-1?

«Доктор Марко (смеётся). Если серьёзно, Хельмут сыграл очень важную роль в моей карьере. Многое сошлось — хорошая карьера в картинге, контракт с молодёжной программой «Ред Булл», удалось убедить их, что я быстр. Даже если ты хорош, нужно оказаться в правильном месте в правильное время. Ты можешь выиграть молодёжную серию, но тебе скажут, что в Ф-1 сейчас мест нет. Я попал GP3 в нужный момент — тогда в программе был Карлос Сайнс, и нам сказали: «Кто победит, тот попадёт в Ф-1». Для меня всё сложилось хорошо, Карлос пришёл годом позже. Так что препятствий много. Нужно верить в себя, выигрывать гонки, и тогда руководство заметит и решит дать возможность».

Какими были отношения с Хельмутом Марко?

«Он — босс и может быть жёстким. Ценю его честность. В какой-то момент я чувствовал себя преданным, но такое бывает — это жизнь. Он многое даёт, однако и многого требует. В конце концов, это бизнес. У нас всё ещё хорошие отношения, никаких проблем. Звонит ли он мне после неудачных гонок? Нет, это в прошлом, или пусть платит мне (смеётся)».

Кто был самым приятным напарником?

«Наверное, Албон. Очень лёгкий парень и хороший гонщик. Сейчас, наверное, он уже не так прост, ведь в Ф-1 ты должен быть жёстче. Да, наверное, выбрал бы его, хотя это уже и не так важно на данный момент».

Приходит ли Пенелопа на гонки поболеть за отца?

«Последние два с половиной года я выступал в гонках не так часто, но она приходила ко мне в зал, когда я занимался боксом. Так что она считает, что я боксёр (смеётся). Сейчас, конечно, с удовольствием возьму её на гонки, когда будет такая возможность».

Есть ли у Квята ментор-наставник?

«Как такового ментора у меня нет. В Формуле-1 вокруг тебя много людей — Хельмут, руководитель команды, инженеры. Если ты видишь, что у напарника получается лучше, то должен понять почему и применить к своему пилотажу.

У меня был тренер в первые месяцы после перехода из картинга в «формулы» — мне помогал Энрико Токачелло. Он и сейчас иногда мне помогает. Но когда я подписал контракт с «Ред Булл», мне позвонил Хельмут и сказал, что у меня не должно быть тренера, что я до всего должен дойти сам. Не знаю почему. У Карлоса, кстати, был тренер, и я спросил, почему так. «Ну, Карлос — это Карлос, ему нужна поддержка», — мне сказали. Я ответил, что это не совсем честно, но мне ответили: «Так ты станешь сильнее». Думаю, в конце концов, я и правда смог дойти до всего сам».

Даниил Квят и Карлос Сайнс в 2017 году Фото: Peter Fox/Getty Images

Что большинство людей не знает о Квяте?

«Что я завалил параллельную парковку, когда сдавал на права. Со второй попытки получилось, но экзаменатор сказал, что может завалить меня, если захочет. «Ну, пожалуйста, я же гонщик», — говорю ему, а он отвечает: «Мне всё равно». Но всё-таки выписал мне права.

Это было в Риме, мне было 18 лет, и у всех друзей были права, а у меня — нет. Все смеялись надо мной — как так, ты же гонщик, а прав у тебя нет. В какой-то момент решил, что надо пойти и получить их. Сначала я завалил теорию — не слишком прилежно учился. Несколько дней учил правила, не ходил в школу и в итоге получил права, пришёл в школу и всем показывал. Но они до сих пор смеются надо мной».

Какая у Квята любимая трасса?

«Спа. Наверное, это клише, но в этой трассе есть всё — длинные прямые, возможность обогнать, быстрые повороты, непредсказуемая погода».

Кто величайший пилот всех времён?

«Михаэль Шумахер».

Кто самый недооценённый гонщик в Ф-1?

«Не знаю, со многими я уже не гонялся. Я бы сказал, Албон. У него сейчас не лучшая машина, но он хорош и способен добиться большего. Не знаю, больше никто на ум не приходит».

Даниил Квят и Алекс Албон в 2019 году Фото: Mark Thompson/Getty Images

Какое любимое ТВ-шоу?

«Друзья». Во время локдауна пересматривал».

Какую машину Квят водит в повседневной жизни?

«Volkswagen Golf R».

Гуглит ли себя Квят?

«Часто. Иногда нужно куда-то отправить своё фото, а там можно найти любую — хоть 10-летней давности. Это одно из преимуществ известности (смеётся)».

Каким артефактом из мира Ф-1 владеет Квят и каким хотел бы владеть?

«У меня есть руль от «Торо Россо» 2014 года и от «Альфа Таури» 2020 года. Чего хотел бы? Наверное, машину свою. Например, «Ред Булл» 2015-го».

Если бы у Квята была суперсила, то какая?

«Телепортация. Перелёты навевают на меня скуку. Я люблю читать, но когда ждёшь где-то, то через 30-40 минут начинаешь засыпать. Не люблю смотреть все подряд фильмы, смотрю только что-то важное. Убить два-три часа в самолёте не проблема, а если перелёт занимает 10 часов? Включишь ещё одно кино и сидишь думаешь: «Ну и зачем я это смотрю?».

Кто сыграл бы Квята в кино?

«Брэд Питт».