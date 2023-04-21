Джеймс Ваулз объяснил, какая составляющая в Формуле-1 сейчас главная для достижения успеха
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Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз высказал мнение, что на эффективность команд влияет не численность штата, а эффективность сотрудников. Особенно это важно в условиях ограниченного бюджета.
«Думаю, всё дело в работе сотрудников команд – в том, насколько эффективна эта работа. Вот в чём всё дело. У разных команд существуют разные модели. Но если посмотреть на топ-команды, такие как «Ред Булл», «Мерседес» и «Феррари», то станет понятно, что у них работает много талантливых специалистов. Это то, к чему нужно стремиться», — приводит слова Ваулза Auto Motor und Sport.
Самые доминирующие команды в истории Формулы-1:
Ранее Ваулз признался, что в «Мерседесе» ему запретили брать с собой сотрудников команды в новый коллектив.
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