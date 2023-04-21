«Хочу того же в «Уильямсе». Ваулз назвал подход в развитии, который использует «Мерседес»

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз высказался о подходе «Мерседеса», где на протяжении нескольких лет он занимал должность главного стратега.

«В «Мерседесе» существует культура, согласно которой то, что было сделано вчера или сегодня, завтра уже не будет достаточно актуальным. Необходимо постоянно адаптироваться к изменениям и развиваться. И делать это прозрачными методами. Я хотел бы привнести этот маленький кусочек культуры в «Уильямс», — приводит слова Ваулза Auto Motor und Sport.

В настоящий момент «Уильямс» занимает десятое место в Кубке конструкторов. После трёх Гран-при команда набрала одно очко. «Мерседес», на счету которого 56 очков, занимает третье место.

В «Мерседесе» показали, как вернули Алонсо кубок за третье место: