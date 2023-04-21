Валентино Росси рассказал, как мог перейти в Формулу-1 и выступать за «Феррари»

Девятикратный чемпион MotoGP Валентино Росси рассказал, как его мама и окружение советовали ему перейти в Формулу-1 и выступать за «Феррари», но он решил остаться в мотогонках. В апреле 2004 года Росси отправился на тестовые заезды «Феррари» в Фиорано в условиях строгой секретности.
«Я действительно был неплох в этой машине, но когда я летел домой после тестов с «Феррари», я решил, что хочу остаться в MotoGP.
На меня оказывалось сильное давление со стороны ближайшего окружения: «Переходи на автомобили, переходи в «Феррари». Это действительно мечта», — говорили они. И каждый раз, когда я пытался прояснить свою позицию, они кричали: «Нет, нет, выбирай «Феррари». Даже моя мама считала, что я должен выбрать «Феррари», — приводит слова Росси Racingnews365.
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