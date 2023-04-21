Албон: у нас впереди 10 гонок за 14 недель, важно правильно подготовиться

Пилот «Уильямса» Александер Албон поделился ожиданиями от предстоящих гонок и рассказал о подготовке к ним.

«У нас впереди 10 гонок за 14 недель, поэтому очень важно правильно подготовиться. Подготовка сводится к множеству вещей, таких как планирование джетлага, правильное питание, контроль энергозатрат и просто забота о себе. В этом вся правда.

С моего первого сезона в Формуле-1 до того, где я сейчас, самое большое изменение, которое я сделал, это то, что я создал команду вокруг себя, убрал много внешнего шума и позволил себе сосредоточиться на гонках, вкладывая в них всю свою энергию», — приводит слова Албона официальный сайт «Уильямса».

Ранее Александр Албон рассказал об особенностях машины и подходящих треках для неё.