Эксперт предложил изменить правила Формулы-1 после штрафа Сайнса в Австралии

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Карун Чандхок высказался о штрафе, полученном пилотом «Феррари» Карлосом Сайнсом на Гран-при Австралии.

«Я действительно считаю, что если гонка была завершена за машиной безопасности, то стюарды должны рассмотреть возможность замены наказания пятью секундами штрафа на потерю трёх мест на старте следующей гонки. Это было бы более соразмерное наказание», — написал Карун Чандхок в своих социальынх сетях.

Напомним, пилот «Феррари» Карлос Сайнс был оштрафован за столкновение с пилотом «Астон Мартин» Фернандо Алонсо во время второго рестарта Гран-при Австралии. Судьи посчитали пилота «Феррари» виновным в этом инциденте. Из-за штрафа Сайнс занял 12-е место по итогам гонки, хотя пересёк финишную черту на четвёртой позиции.