Сайнс отреагировал на отказ ФИА пересмотреть его штраф на Гран-при Австралии

Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс отреагировал на решение Международной автомобильной федерации (ФИА) отклонить запрос команды относительно штрафа гонщика, который тот получил на Гран-при Австралии.

«Даже две недели спустя я считаю наказание слишком суровым. Я всё ещё считаю, что его следовало пересмотреть на основе представленных нами доказательств и доводов. Нам нужно продолжать совместную работу, чтобы улучшить некоторые вещи в будущем. Постоянство решений судей было горячей темой на протяжении многих сезонов, и для спорта будет лучше, если решения будут прозрачными. То, что произошло в Австралии, теперь в прошлом, так что сейчас я сосредоточен на следующей гонке в Баку», — приводит слова Сайнса RaceFans.