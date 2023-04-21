Норрис высказался о проблемах новой машины «Макларена»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал проблемы, с которыми он сталкивается за рулём машины 2023 года.
«Это комбинация сложной в управлении машины, на которой при этом легко перестараться. Тяжело, когда при этом ты вроде бы близок к хорошему темпу. Я не хочу довольствоваться 13-й или 12-й позицией в квалификации. Так что потенциально хотелось бы чуть больше скорости. Я бы сказал, что не могу найти ритм, который хочется, и не могу найти пределы в поворотах. Я пилотирую не совсем на том уровне, на котором хотелось бы, и пытался изо всех собрать всё воедино. Но сейчас у нас слишком сложная в пилотировании машина, на которой легко перестараться. А затем, пытаясь собрать всё вместе, вы получаете всё ту же сложную в управлении машину, на которой очень легко перестараться», — приводит слова Ландо Норриса Speedcafe.
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