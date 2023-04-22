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Эмерсон Фиттипальди: Алонсо входит в число спортсменов, способных на всё

Эмерсон Фиттипальди: Алонсо входит в число спортсменов, способных на всё
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Двукратный чемпион мира Эмерсон Фиттипальди высказался о выступлениях пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо и провёл параллели с теннисистами Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем.

«Это правда, я сравнивал Алонсо с Федерером, потому что считаю их похожими с точки зрения умственных способностей, но Надаль — это тоже достойный пример. Он провёл много лет на высочайшем уровне, преодолевал травмы, и эта его способность бороться и преодолевать всё очень сильна. Они оба — эталон для всех. И Фернандо Алонсо тоже входит в число спортсменов, которые способны на всё благодаря силе духа», — приводит слова Фиттипальди GPFans.

Фернандо Алонсо выступает за «Астон Мартин» с нового сезона Формулы-1. В первых трёх этапах испанский гонщик финишировал на третьем месте.

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