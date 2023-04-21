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СМИ сообщают, что новой девушкой Алонсо могла стать Тейлор Свифт

СМИ сообщают, что новой девушкой Алонсо могла стать Тейлор Свифт
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Испанский гонщик, двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, ныне выступающий в «Астон Мартин», может состоять в отношениях с известной певицей Тейлор Свифт, сообщает Sports Rush.

Как информирует источник, испанские сайты уже некоторое время сообщают, что Алонсо встречается с поп-звездой.

При этом, как отмечает источник, Тейлор Свифт также недавно рассталась со своим другом Джо Олвином.

Напомним, в начале апреля стало известно, что Алонсо прекратил отношения со своей девушкой – австрийской телеведущей Андреа Шлагер.

В сезоне-2023 Фернандо Алонсо трижды финишировал на подиуме — третьей позиции — в трёх первых гонках чемпионата.

Следующий этап Формулы-1, Гран-при Азербайджана, пройдёт с 28 по 30 апреля в Баку.

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