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Эванс лидирует на Ралли Хорватии после схода Нёвиля, Грязин — девятый

Британский гонщик «Тойоты» Эльфин Эванс захватил лидерство на четвёртом этапе чемпионата мира по ралли сезона-2023 — Ралли Хорватии WRC — после 16 спецучастков. Второе место занимает представитель Эстонии Отт Тянак из «М-Спорт», третье — Эсапекка Лаппи из «Хёндэ».

Бельгийский гонщик «Хёндэ» Тьерри Нёвиль, лидировавший на Ралли Хорватии после первого соревновательного дня, попал в аварию на 11-м спецучастке и сошёл с дистанции.

Россиянин Николай Грязин после восьми СУ занимает девятую позицию.

WRC. Ралли Хорватии. Положение после 16 СУ:

1. Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRC) 2:20.05,7.

2. Отт Тянак (M-Sport Ford WRT) +25,4.

3. Эсапекка Лаппи (Hyundai Shell Mobis WRT) +55,4.

4. Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRC) +1.49,4.

5. Калле Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRC) +1.51,4.

6. Такамото Кацута (Toyota GAZOO Racing WRC) +2.25,9.

7. Пьер-Луи Лубе (M-Sport Ford WRT) +2.32,1…

9. Николай Грязин (Toksport WRT) +6.40,2.