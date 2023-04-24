Гонка NASCAR Cup Series на «Талладеге» завершилась завалом

Пилот команды «Чилдресс» Кайл Буш выиграл гонку GEICO 500 — десятый этап NASCAR Cup Series сезона-2023, который прошёл на суперспидвее «Талладега» и завершился завалом на финальном круге.

Заезд продолжался в общей сложности три с половиной часа и финишировал после двух овертаймов. В первый овертайм гонка перешла после того, как за пять кругов до финиша Джоуи Логано после толчка от шедшего позади Кори Ладжоя потерял контроль над автомобилем и врезался в отбойник, а в завал также, угодил также Рикки Стенхаус-младший.

Права на видео принадлежат NASCAR. Посмотреть видео полностью можно на официальном YouTube-канале NASCAR.

Попытка рестарта завершилась аварией, когда Росс Честейн оказался между лидировавшими Райаном Блейни и Ноа Грэгсоном, и последней после контакта вылетел в отбойник. В этот же момент развернуло Кайла Ларсона, в неуправляемую машину которого врезался Райан Прис.

Во втором овертайме пелотон благополучно преодолел первый из двух финальных кругов, а на последнем вырвавшегося в лидеры Бубба Уолласа развернуло при попытке заблокировать атаку Райана Блейни. Разворот Уолласа спровоцировал завал с участием нескольких пилотов, включая Остина Синдрика, Эй-Джея Оллмендингера и Уильяма Байрона.

Права на видео принадлежат NASCAR. Посмотреть видео полностью можно на официальном YouTube-канале NASCAR.

Первым же в итоге финишировал Кайл Буш, для которого эта победа стала уже второй в сезоне и обеспечила ему место в плей-офф сезона-2023. Ранее двумя победами в гонках регулярного сезона в финальную серию чемпионата прорвались пилоты «Хендрика» Кайл Ларсон и Уильям Байрон.

NASCAR Cup Series. GEICO 500, «Талладега» (топ-10):

1. Кайл Буш (Richard Childress Racing / «Шевроле») — 196 кругов.

2. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») +1,166 сек.

3. Крис Бушер (Roush Fenway Keselowski / «Форд») +2,949.

4. Чейз Бриско (Stewart-Haas Racing / «Форд») +4,278.

5. Брэд Кезеловски (Roush Fenway Keselowski / «Форд») +4,278.

6. Эрик Джонс (Legacy Motor Club / «Шевроле») +4,279.

7. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +4,394.

8. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +4,533.

9. Даниэль Суарес (Trackhouse Racing Team / «Шевроле») +4,533.

10. Тодд Гиллиленд (Front Row Motorsports / «Форд») +4,534.

Следующий этап NASCAR Cup Series — гонка Würth 400 — пройдёт 30 апреля на овале в Довере, штат Делавэр.