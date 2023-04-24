Эмерсон Фиттипальди: Алонсо способен выступать на элитном уровне до 47 лет

Двукратный чемпион мира бразилец Эмерсон Фиттипальди высказался о спортивном долголетии действующего пилота «Астон Мартин» испанца Фернандо Алонсо, продолжающего бороться за места на подиуме в 41 год.
«Свою последнюю гонку в США я выиграл в возрасте 47 лет, и Алонсо способен выступать на элитном уровне в таком возрасте. Он находится в отличной форме и сохраняет мотивацию. У него есть воля к победе и мужество, как говорят бразильцы. У него сильный характер, и он крайне конкурентоспособен», – приводит слова Фиттипальди издание AS.
Напомним, Алонсо стал призёром всех трёх Гран-при (Бахрейна, Саудовской Аравии и Австралии), прошедших на старте чемпионата. В настоящий момент испанец занимает третье место в личном зачёте пилотов, уступая только Максу Ферстаппену и Серхио Пересу из «Ред Булл».
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