В IndyCar отреагировали на новость о возможной продаже серии владельцам Формулы-1

Бад Денкер, президент Penske Corporation, которая владеет IndyCar, заявил, что новость о возможной продаже серии компании Liberty Media не имеет под собой никаких оснований. Liberty Media владеет Формулой-1.

«Всё это неправда. Никаких обсуждений даже не было, и, честно говоря, мы бы не стали продавать серию», — приводит слова Денкера Racer.

Ранее известный журналист Питер Уиндзор заявил, что Liberty Media изучает возможность покупки IndyCar, чтобы сделать из неё серию поддержки для «Королевских гонок». Уиндзор допустил, что в случае успеха в осуществлении сделки IndyCar отойдёт от овальных трасс в пользу автодромов и городских трасс, а дизайн автомобилей будет больше соответствовать машинам Формулы-1.

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