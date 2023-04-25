Российских картингистов не допустят до участия в этапе Европейского чемпионата в Чехии

Комиссия Международной автомобильной федерации (ФИА) сообщила, что российские и белорусские гонщики не будут допущены до участия в этапе Европейского чемпионата по картингу, который пройдёт в Чехии.
«Мы были уведомлены, что российские и белорусские гонщики не будут допущены до участия в соревнованиях в Чешской Республике независимо от гражданства или их места проживания. Если что-то изменится, мы будем держать участников в курсе», — приводит сообщение комиссии ФИА телеграм-канал First Place.
Отметим, что ранее Чехия продлила запрет на выдачу виз и разрешений на долгосрочное проживание гражданам России и Беларуси ещё на один год. Соответствующее предложение МИД Чехии одобрило правительство республики.
Согласно обновлённой директиве ФИА, организация не будет вмешиваться. Приоритетом в данном случае являются национальные законы, а не положения ФИА.
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