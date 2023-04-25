Никита Мазепин признался, что после ухода из Формулы-1 у него была депрессия

Бывший российский гонщик Формулы-1 Никита Мазепин рассказал, пользовался ли он сам какими-то из возможностей своего фонда «Мы выступаем как один». Например, обращался ли за психологической поддержкой как отстранённый от выступлений спортсмен.

«Моё спортивное направление первые два месяца являлось тяжёлым моментом. Потому что я с пяти лет, всю свою сознательную жизнь жил спортом и связывал себя с ним. И когда я получил письмо от команды о том, что мой контракт больше не действует, то сначала почувствовал облегчение. Но через два месяца, если честно, у меня возникло определённое состояние депрессии. Я общался с Викторией Бородиньковой — специалистом с большой буквы. Но я не могу сказать, что напрямую пользуюсь услугами своего фонда», — передаёт слова Мазепина корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.