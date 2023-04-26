Магнуссен: две квалификации за уикенд — неплохая идея

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен высказался об утверждении нового формата гоночного уикенда с отдельной квалификацией для спринта. Данный формат дебютирует на Гран-при Азербайджана в ближайшие выходные.

«На мой взгляд, проводить две квалификации за уикенд — неплохая идея, ведь это означает, что в спринте мы можем выкладываться больше. Теперь нет риска, что в воскресной гонке ты окажешься в последних рядах стартовой решётки, если вдруг не финишировал в субботу по каким-то причинам. В новом формате гоночного уикенда риск более оправдан, это пойдёт на пользу зрелищности, и гонщикам будет веселее», — приводит слова Магнуссена пресс-служба «Хааса».

Кевин Магнуссен в первых трёх этапах нового сезона Формулы-1 набрал одно очко и располагается на 17-м месте в общем зачёте пилотов.