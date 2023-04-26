Роберт Шварцман: главный приоритет — получить место в Формуле-1

Российский резервист «Феррари» Роберт Шварцман рассказал о планах на будущее и о главных приоритетах в карьере.

«Мой главный приоритет — получить место в Формуле-1. Поэтому мы очень усердно работаем в этом году, чтобы хорошо выполнить свою работу в Формуле-1. Но в то же время я учусь и готовлюсь к гонкам на выносливость, потому что ещё одна часть моей мечты — гиперкар.

Я с нетерпением жду этого, и я думаю, что GT был лучшим вариантом, чтобы узнать, как работают гонки на выносливость, и подготовить себя на случай, если у меня появится шанс и возможность работать с той же командой, теми же людьми и в той же среде.

В прошлом году было очень трудно сидеть дома и работать на симуляторе. Это было полезно, но психологически было трудно продолжать работу. Но теперь наконец я начну больше ездить, и я с нетерпением жду этого. Я открыт для всего и хочу быть готовым ко всему на случай, если поступит вызов», — приводит слова Шварцмана Sportscar365.