Роберт Шварцман: главный приоритет — получить место в Формуле-1

Российский резервист «Феррари» Роберт Шварцман рассказал о планах на будущее и о главных приоритетах в карьере.
«Мой главный приоритет — получить место в Формуле-1. Поэтому мы очень усердно работаем в этом году, чтобы хорошо выполнить свою работу в Формуле-1. Но в то же время я учусь и готовлюсь к гонкам на выносливость, потому что ещё одна часть моей мечты — гиперкар.
Я с нетерпением жду этого, и я думаю, что GT был лучшим вариантом, чтобы узнать, как работают гонки на выносливость, и подготовить себя на случай, если у меня появится шанс и возможность работать с той же командой, теми же людьми и в той же среде.
В прошлом году было очень трудно сидеть дома и работать на симуляторе. Это было полезно, но психологически было трудно продолжать работу. Но теперь наконец я начну больше ездить, и я с нетерпением жду этого. Я открыт для всего и хочу быть готовым ко всему на случай, если поступит вызов», — приводит слова Шварцмана Sportscar365.
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