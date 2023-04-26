Лоран Мекис заменит Франца Тоста на посту руководителя «Альфа Таури» в сезоне-2024

Спортивный директор «Феррари» Лоран Мекис заменит на посту руководителя команды «Альфа Таури» Франца Тоста после завершения сезона-2023, сообщает пресс-служба команды.

Кроме того, в менеджменте команды произойдут и другие перестановки. Бывший исполнительный директор ФИА Питер Байер присоединится к команде в качестве главного исполнительного директора в конце 2023 года.

Мекис уже работал в «Альфа Таури» сначала в качестве гоночного инженера, а затем и в роли главного инженера и руководителя отдела технических характеристик болидов.

В «Феррари» Мекис работал с 2018 года.

«Во-первых, я бы хотел воздать должное Францу за ту большую работу, которую он проделал на протяжении почти двух десятилетий, руководя командой из Фаэнцы. Я желаю ему всего наилучшего в будущем и знаю, что я и Питер будем полагаться на его советы. Для меня большая честь взять на себя роль руководителя команды и вернуться в команду, в которой я провёл большую часть своей ранней карьеры. У «Альфа Таури» есть всё необходимое для будущего успеха, и я с нетерпением жду возможности показать это», — подчеркнул Лоран Мекис.

Что касается Франца Тоста, то он будет занимать должность консультанта команды в следующем сезоне.