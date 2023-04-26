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Боттас может стать совладельцем трассы, способной принимать гонки Формулы-1

Боттас может стать совладельцем трассы, способной принимать гонки Формулы-1
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Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас может стать совладельцем гоночного автодрома «Кюмиринг» в Финляндии. Об этом сообщил сам гонщик.

«Я обсуждал с потенциальными покупателями вопрос инвестиций в трассу. Так что я вполне мог присоединиться к заявке, это вполне возможно. Но сначала нужно понять, в каком направлении мы движемся. Я считаю, что довести эту трассу до рабочей концепции вполне возможно. Как бы то ни было, надеюсь, решение будет найдено уже в ближайшее время. Будет обидно, если трассу забросят», — приводит слова Боттаса GPBlog.

Этот автодром обладает высшей категорией ФИА и может принимать у себя этапы Формулы-1. Изначально трасса строилась под MotoGP, однако там так и не прошло ни одной международной гонки — таковая значилась в календаре мотогоночного чемпионата в 2020 году, однако была отменена из-за пандемии коронавируса.

В 2022 году трасса была признана банкротом.

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