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Хорнер — о возможном уходе Марко: думаю, у старого пса есть в запасе несколько лет

Хорнер — о возможном уходе Марко: думаю, у старого пса есть в запасе несколько лет
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о спортивном консультанте команды Хельмуте Марко, которому сегодня, 27 апреля, исполнилось 80 лет.

«Прошло уже 20 лет с момента, как мы вместе стали работать в «Ред Булл». Ему было 60, и он часто говорит, что он только начал работать в 60 лет. В свои 80 сейчас у Хельмута Марко столько же энергии, сколько и 20 лет назад. Его талант открыл путь для многих гонщиков, дал им возможность. Он сыграл огромную роль в том, чего мы смогли добиться в этой команде. У нас всегда были прекрасные отношения. Было здорово работать с ним все эти годы, и я думаю, что у старика ещё есть несколько лет работы в запасе», — приводит слова Кристиана Хорнера RacingNews365.

Ранее в прессе появились слухи о возможном скором уходе Марко на пенсию, однако Хельмут опроверг их.

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