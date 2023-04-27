Расселл: непоследовательность действий ФИА осложняет нам жизнь

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о непоследовательности решений ФИА.
«Нас ждёт много обсуждений с ФИА, чтобы понять их взгляд на многие вещи. Сейчас настал сложный период и для нас, и для них. В Федерации работают не глупые люди, они стараются изо всех сил, но нам нужно понять их подход, чтобы сгладить углы. Нельзя, чтобы решения дирекции гонки постоянно влияли на ход событий в уикенд. У нас было несколько странных решений. Если решения ФИА будут последовательными – отлично. Но непоследовательность в решениях серьёзно осложняет нам жизнь.
Стоит обсудить очень многое. Например, в Баку сократили зону DRS на сто метров. Это не сильно повлияет, но это всё ещё шаг не в том направлении. Мы хотели бы, чтобы нас предупреждали о таких действиях, чтобы слушали мнение пилотов по многим вопросам, чтобы мы могли вносить свой вклад. В конце концов, у нас одна цель — сделать наш спорт лучше», — приводит слова Джорджа Расселла RacingNews365.
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